Cristian Marchi, top Italian dj originario di Mantova che da tempo fa ballare non solo l'Italia ma mezzo mondo con la sua musica, sabato 19 marzo porta il suo sound all'Etoile Club & Lounge di Cassinetta di Lugagnano (MI). Il locale è stato appena rinnovato dal punto di vista del design e di tutto ciò che conta in un luogo di ritrovo che nasce per far ballare (impianto audio, schermi video, luci, etc) e la qualità della programmazione artistica sta crescendo di pari passo.



Cristian Marchi, che arriva all'Etoile il 19 marzo, quando è in console e in studio di registrazione, propone da sempre un mix vincente di ritmo e melodia. Su Instagram ha oltre 150.000 follower ed è da sempre un riferimento per chi vuol divertirsi con la miglior dance music del pianeta… ma solo e soltanto in modo sano. Cristian fa sport e conduce una vita assolutamente normale. Sui social la racconta, sapendo di essere un riferimento per tanti ragazzi. In console con Cristian Marchi ci sono anche il resident dj Filippo Marchesini ed un vocalist d'eccezione come Francesco Sarzi.



Venerdì 18 2022 marzo invece all'Etoile Club & Lounge il sound è decisamente latino, con l'evento Latin Code Night. In console c'è il resident dj Matteo Polito, che propone il meglio di salsa, bachata, kizomba. Sul palco va l'animazione dell'Etoile, capace di coinvolgere chiunque. La festa inizia già alle 22:30 così c'è più tempo per ballare e divertirsi.



Già definito il programma di altri party scatenati all'Etoile Club. Sabato 26 marzo ecco invece Emis Killa, mentre il 2 aprile c'è una festa scatenato tra pop e reggaeton: Mamacita.



Etoile Club & Lounge

Viale Lombardia 16 - Cassinetta di Lugagnano (MI)

Info & Reservations: 346.8507337

www.instagram.com/etoile.club/

Super Green Pass Obbligatorio



