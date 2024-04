Dopo che il suo staff ha fatto scatenare l'affezionato pubblico del locale anche il 24 aprile, ecco altri due party da non perdere a fine aprile '24 al River House Club - Soncino (Cremona).

Sabato 27 aprile, il classico sabato notte River House Party ha un tema decisamente anni '60, ovvero Flower Power. Staff e pubblico rivivranno l'atmosfera delle feste dei figli dei fiori, come si usa da sempre ad Ibiza. Buone vibrazioni, ottima musica e cocktail d'eccellenza.

Già programmato anche un altro evento molto atteso al River House Club - Soncino (Cremona). Il 30 aprile insieme allo staff del club ecco le ragazze ed i ragazzi di Ape?Sì, per l'evento La Piazza nel Club. E' la terza volta che questo evento prende vita al River.

Lo scopo, racconta lo staff, è "poterci divertire, ballare ed emozionare tutti insieme proprio come se fossimo nella piazza delle nostre città. Musica, arte, show e tutto ciò che ci contraddistingue si uniranno, ancora una volta, in una simbiosi perfetta tra emozioni e magia". Alla voce Simo Loda, al mixer eccellenti dj come Dader e Simone Umberto Piacentini.

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che è tornato a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.

Anche per la primavera '23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).

River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub