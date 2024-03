L’impianto di compostaggio di Piedimonte San Germano è diventato, per l’azienda fondata da Marco Domizio, simbolo dell’impegno di Ares Ambiente per la sostenibilità ambientale e per la proiezione verso un Pianeta più sano.



L’impianto di compostaggio voluto da Marco Nicola Domizio è un altro passo verso l’economia circolare

L'obiettivo dell'economia circolare è quello di ridurre l'uso delle risorse, limitare gli sprechi e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, e l'impianto di compostaggio di Ares Ambiente a Piedimonte San Germano (FR) è un esempio tangibile di come questo possa essere messo in pratica. Grazie al nuovo sito, l'azienda fondata da Marco Domizio potrà contribuire al recupero di una parte significativa dei rifiuti prodotti, trasformandoli in risorse da restituire all'ambiente. Con una capacità di trattamento di 40.000 tonnellate l'anno, l'impianto di compostaggio sarà in grado di gestire una vasta quantità di rifiuti organici provenienti dagli impianti di recupero e di ridurre gli scarti destinati allo smaltimento, trasformandoli in compost di alta qualità e ricco di nutrienti, perfetto per migliorare la salute dei suoli agricoli.



Marco Domizio: Ares Ambiente e la creazione di uno schema virtuoso

Il progetto, che ha richiesto l’investimento di ingenti risorse per il suo sviluppo, è la concretizzazione della visione di economia circolare della realtà fondata da Marco Nicola Domizio. Con il nuovo impianto di compostaggio, l’azienda si pone come punto di riferimento in una gestione dei rifiuti che sia sostenibile e al passo con le sfide ambientali del nostro tempo. Coinvolgendo attivamente anche la comunità, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, Ares Ambiente mette in piedi uno schema virtuoso di economia circolare che coniuga due esigenze: la gestione corretta degli scarti organici e la reintegrazione del contenuto di sostanza organica nei suoli destinati all’agricoltura.