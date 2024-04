Venerdì 19 aprile esce, in digitale e in fisico, “Tra Le Carne E Il Cielo”, undicesimo album, in studio, del cantautore Mario Venuti (etichetta Microclima – pre-save https://mariovenuti-tralacarne.crd.co/ cd e vinile https://mariovenuti-tralacarne.crd.co/).

Un lavoro che affronta, senza filtri, tematiche di critica sociale, in un gioco virtuoso di contrasti, con sound, ritmi e strumenti musicali che dipingono contaminazioni sonore ricercate e sorprendenti.

Fil rouge la voce di Mario, capace di creare intimità e di accompagnare l’ascoltatore nella perenne tensione “tra la carne e il cielo”.

«In questa foto, con mia sorella, ritrovo tutta la gioia di due bambini immersi nel gioco divertente e pericoloso della vita. E, forse, è proprio il bambino, che rappresenta, inconsapevolmente, il ponte tra la sensualità del mondo e la purezza del cuore, l’equilibrio tra la carne e il cielo».

Con queste parole, Mario Venuti racconta la foto di famiglia scelta, per la copertina del suo nuovo progetto discografico. (crediti cover: Francesco Barrera).