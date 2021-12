CHIARA TAIGI in CONCERTO

“Quando il Canto è Preghiera: Il Sacro Quotidiano”



Torino - Sabato 11 Dicembre 2021 Ore 21:00

Real Chiesa di San Lorenzo - Via Palazzo di Città 4 - Torino



Il soprano CHIARA TAIGI ritorna a Torino per il suo pubblico ad esibirsi in un Recital Lirico portando una raffinata ricerca dell'espressione della Musica Spirituale e la riscoperta delle emozioni dei grandi compositori nella suggestiva e storica Real Chiesa di San Lorenzo a Torino.

Chiara Taigi sarà accompagnata all'organo dal M° Filippo Manci. Il Concerto è titolato “Il Sacro Quotidiano” parte del progetto "Quando il Canto è Preghiera" di Chiara Taigi, organizzato dall'Associazione Concertante - Progetto "Arte e Musica" giunto alla sua XV edizione diretto dal presidente Dott. Giorgio Griva. Il Concerto è realizzato con il Patrocinio del Comune di Torino.

Una piccola anteprima del concerto è possibile vederla su https://youtu.be/RxLfvTxyFO8?t=252

Nel programma del concerto si eseguiranno arie di particolare intensità e rarità di Handel, Mercadante, Traetta, Lorenc e Vavilov.

Il Concerto risuonerà anche del fasto storico della Real Chiesa di San Lorenzo e che sarà a sua volta luogo di culto e scenario testimone della grande storia che inizia con una cappella nel 1562 per poi trasformarsi in chiesa per volontà dei Savoia nel 1680 dal Guarini. Rispettivamente 459 e 340 anni di storia che si possono ammirare e che valorizzano come una gemma il canto.

Ingresso Libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti, presenze limitate secondo dispositivi Anti-Covid19, Greenpass necessario

Il luogo viene sanificato prima del concerto e l'ambiente è riscaldato.

Link

https://www.facebook.com/chiarataigi

http://www.sanlorenzo.torino.it/index.php/it/

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Lorenzo_(Torino)

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/1916745848497881

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/1915682935270839