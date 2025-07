Ventuno bambini sono deceduti a causa della fame negli ultimi tre giorni a Gaza, secondo quanto riportato da un ospedale della Striscia. Le 21 vittime sono state registrate nelle strutture sanitarie di Gaza, tra cui l'ospedale al-Shifa nella città di Gaza, l'ospedale dei martiri di al-Aqsa a Deir al-Balah e l'ospedale Nasser a Khan Yunis, come dichiarato alla stampa dal primario di al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya.

Il Ministero della Salute di Gaza, martedì, ha reso noto che negli ospedali della Striscia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 decessi, tra cui quelli di quattro bambini, a causa di carestia e malnutrizione. Il numero totale dei decessi dovuti carestia e malnutrizione è salito a 101, di cui 80 è costituito da bambini.



Inoltre, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) stima che "1.000 persone affamate siano morte a Gaza mentre cercavano aiuto alimentare" dalla fine di maggio.

La Striscia è descritta come un "inferno in terra", con medici che svengono a causa della fame e dell'esaustione, ha avvertito il capo dell'Agenzia, Philippe Lazzarini, secondo quanto riporta la stampa internazionale.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che Gaza è uno "spettacolo di orrore con un livello di morte e distruzione senza precedenti negli ultimi tempi".

"La malnutrizione è in forte aumento. La fame bussa a ogni porta. Stiamo assistendo all'ultimo sussulto di un sistema umanitario fondato su principi umanitari", ha affermato Guterres.

"A quel sistema vengono negate le condizioni per funzionare. Gli viene negato lo spazio per fornire assistenza. Gli viene negata la sicurezza necessaria per salvare vite umane", ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Guterres ha aggiunto che tra l'ultima operazione dell'esercito israeliano a Deir el-Balah e gli ordini di sfollamento forzato emessi, la devastazione si sta "aggiungendo a quella successiva".





Dov'è la madre cristiana? I nostri politici sono complici di questo genocidio!

Si applichino sanzioni ad Israele e si interrompano rapporti commerciali con esso, dimostrino per una volta di avere dignità!