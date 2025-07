"Nel 2004 siamo arrivati in Premier League io e Benitez, entrambi campioni europei. Ora arrivano tecnici sconosciuti che non hanno vinto nulla.

Preferiscono prendere chi sa vendersi, non chi sa vincere.

Oggi si comunica in modo diverso, ma è molto difficile avere successo senza empatia. Più importante della comunicazione esterna è l'empatia che si crea all'interno.

Quando mi dicono che sono un grande comunicatore, rispondo sempre: 'Ok, grazie, ma un grande comunicatore non vince titoli e io ne ho vinti 26'.

Per vincere, un allenatore deve avere diverse abilità, ed è qualcosa con cui, con più o meno successo, cerco sempre di entrare in empatia. Non significa che si possa permettere a un giocatore di essere più importante del gruppo.

Non sono mai stato il tipo di allenatore che attacca i deboli, quando ero forte era con i grandi. Chi sta in alto di solito è un uomo grande, con un grande ego, che ha il senso della realtà.

Ci troviamo in una generazione di allenatori che fanno cose che non funzionano e muoiono dicendo "ma io sono morto con la mia idea". Se sei morto con la tua idea, sei stupido... Per me questo è un errore come allenatore.

Una cosa è dire qual è il proprio ideale, anch'io ho il mio e sono riuscito a costruirlo, ma ci sono altre situazioni in cui non è possibile farlo. Una delle caratteristiche che un allenatore deve avere è quella di adattare le sue idee a ciò che ha".

José Mourinho senza peli sulla lingua (come sempre) nell'intervista rilasciata a Canal 11.