L'inverno meteorologico è oramai al termine per questo 2021/2022. Un inverno che, per quanto riguarda la neve, è stato una delusione, ma che sembra. come per beffa, tornare a ricordarsi della nostra Penisola in questo weekend di carnevale.

Ad imbiancarsi saranno alcune aree del Centro-Sud, in particolar modo sul versante adriatico, mentre il Nord, e soprattutto il Nord-Ovest, sarà ancora una volta "dimenticato".