Dopo più di dieci anni di silenzio discografico, Giulio Brando torna con un EP che parla di rinascita e libertà. Nascosto in aria è molto più di un disco: è il diario intimo di un uomo che ha attraversato l’ombra e ha scelto di tornare a cantare. In questa intervista, il cantautore toscano ci apre le porte del suo viaggio umano e creativo.

1. Giulio, dopo tanti anni di silenzio, cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco con Nascosto in aria?

Mi ha spinto il coraggio di riuscire a rimanere nel vuoto, ritrovando così la pace e, di conseguenza, la creatività musicale.

2. Il titolo dell’EP è poetico e sfuggente. Cosa significa per te “Nascosto in aria”?

Nascosto in aria significa, per me, essere leggero, invisibile, ma sempre presente, come un amore angelico.

3. Il singolo “Puledro pazzo” ha una carica emotiva fortissima. Da dove nasce questo brano?

Puledro pazzo nasce dalla voglia di liberarsi dalle catene emotive, ritrovando così il canto della vita.

4. Come vivi oggi il rapporto con la musica rispetto a dieci anni fa? È cambiato il tuo modo di scrivere?

Rispetto ad anni fa, il mio modo di scrivere è sicuramente più semplice e diretto. Decisamente più maturo, grazie al mio percorso di consapevolezza.

5. Nei tuoi testi si avverte una profonda spiritualità. È una chiave importante del tuo percorso?

Certo, la spiritualità è molto importante per me, sia nel percorso di vita che nel mio lavoro.

6. Cosa speri che il pubblico senta, ascoltando questo nuovo progetto?

Mi aspetto che il pubblico possa emozionarsi, percependo le proprie emozioni vive nel corpo.

Nascosto in aria non è un ritorno qualsiasi: è il frutto maturo di un artista che ha imparato a stare in silenzio e, solo dopo, a parlare. Giulio Brando ci regala una musica che cura, che ascolta prima di dire. E in un tempo di rumore, è un gesto potente. Bentornato.

https://open.spotify.com/intl-it/album/2UMi6ADlPP2pTQciWJMxqu