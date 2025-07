a cura di Maurizio Pezzati 🖊️

Nel 2025, in un mondo iperconnesso dove tutto è accessibile con un click e l’intelligenza artificiale domina la nostra quotidianità , qualcosa di inaspettato sta accadendo: il passato sta tornando di moda. Non parliamo solo di abbigliamento retrò o remake cinematografici, ma di vere e proprie icone tecnologiche vintage che riprendono vita. Walkman, Polaroid e vinili sono tornati ad occupare scaffali, tasche e profili social.

Walkman: il ritorno del suono analogico

Il walkman, simbolo degli anni '80 e '90, oggi è tornato ad essere cool. Le nuove generazioni, paradossalmente cresciute con Spotify e auricolari wireless, sembrano affascinate dal suono imperfetto ma autentico delle musicassette.

Le grandi aziende hanno fiutato la tendenza: Sony ha rilanciato una versione moderna del walkman con design rétro, ma con funzionalità attuali come il Bluetooth e la ricarica USB-C. In pochi mesi è andato sold out.

Su TikTok spopolano video di giovanissimi che ascoltano le cassette dei loro genitori, mentre raccontano quanto sia "più intimo" ascoltare la musica senza l’ansia della skip-mode. Il gesto di inserire una cassetta, premere "play" e aspettare il lato B ha oggi il sapore della ritualità .

Polaroid: la magia dello scatto unico

In un’epoca in cui ogni foto può essere ritoccata mille volte prima della pubblicazione, la Polaroid rappresenta un atto rivoluzionario: scatti, e quello è il tuo ricordo. Nessun filtro, nessun ritocco.

Le vendite delle istantanee sono cresciute del +32% nel primo semestre del 2025. Complice la moda del photo wall fisico nelle camerette o nei locali, le fotografie stampate hanno un valore affettivo più forte. Ogni scatto è unico, irripetibile, tangibile.

Anche i wedding planner hanno fiutato il trend: i matrimoni 2025 sono pieni di angoli Polaroid per invitati, con filtri vintage e cornici personalizzate. E su Instagram l’hashtag #PolaroidVibes ha superato i 7 milioni di contenuti.

Il vinile: non è mai passato davvero

Se i walkman e le Polaroid sono tornati, i vinili non se ne sono mai andati del tutto. Ma oggi sono più vivi che mai. Secondo un recente report IFPI, le vendite globali di vinili nel 2024 hanno superato quelle dei CD per il quinto anno consecutivo.

Nel 2025, l’ascolto del vinile è diventato un rituale di lentezza e qualità . I giovani collezionano dischi non solo per ascoltarli, ma anche come oggetti d’arredo, status symbol e, soprattutto, per la copertina: vera arte da esporre.

Molti artisti, anche pop, oggi lanciano album con edizioni limitate solo su vinile, e alcuni influencer musicali hanno creato podcast interamente registrati in analogico per restituire quel sapore "sporco" del suono caldo di una volta.

La nostalgia come nuova tendenza culturale

Ma perché tutto questo fascino per il passato? La risposta è psicologica e sociale. In un’epoca di ansia digitale, pandemia recente, crisi globali e iperproduttività , tornare a strumenti più semplici offre sicurezza. Oggetti con un inizio e una fine chiara, con un suono o un’immagine non modificabile, ci riportano ad un tempo percepito come più autentico.

Gli esperti parlano di "comfort nostalgia": una forma di rifugio emotivo. E il vintage tech è il riflesso fisico di questa esigenza.

Il boom tra creator e tiktoker

Su TikTok e Instagram, i creator hanno trasformato la nostalgia in contenuto virale. Video con estetica anni ‘80, outfit retrò, tutorial su come usare una Polaroid o su come registrare una cassetta: tutto ciò spopola tra Gen Z e Gen Alpha.

I brand non sono rimasti a guardare: Adidas, Levi’s e persino Coca-Cola hanno lanciato campagne pubblicitarie interamente ispirate agli anni ‘80-‘90, includendo oggetti vintage in ogni scena. Il passato vende, emoziona e unisce.

Non solo moda: un ritorno identitario

Dietro la moda vintage c’è una ricerca di identità . In un’epoca in cui tutto è replicabile e modificabile, tornare all’analogico è un modo per distinguersi. Portare un walkman oggi è un atto quasi rivoluzionario. Usare una Polaroid in un’era digitale è una dichiarazione di stile.

Il ritorno del vintage è anche un rifiuto, o meglio, un’alternativa, a una società dominata dalla velocità . È il bisogno di tornare ad assaporare.



Il 2025 non è solo l’anno dell’AI e del metaverso, ma anche quello del grande ritorno del passato. Walkman, Polaroid, vinili: simboli che raccontano di un’epoca analogica che ha ancora molto da dire.

E mentre il futuro ci corre incontro, c’è chi sceglie di premere "rewind". Perché, a volte, indietro è la direzione più originale per andare avanti.

