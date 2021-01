In questo lungo,interminabile, triste periodo pandemico che stiamo vivendo e che sta soffocando ogni aspetto della nostra esistenza, con una netta,forte ed irreversibile abdicazione al mondo virtuale per ogni forma di espressione, comunicazione,socializzazione, si avverte forte la necessità che la cultura, l’arte, lo spettacolo, siano sempre più strumento ed attivatori di sensibilità, solidarietà e che mirino a trasformare una società ed un’attualità che forse ne sta perdendo il senso: è questa una delle finalità del format tv Noi per Napoli Show, in onda su Campania Felix.tv (ch. 210,613,694 del d.t) ideato, curato e condotto dagli artisti lirici Olga De Maio, soprano, e Luca Lupoli, tenore, e dall’Associazione Culturale Noi per Napoli.

I due artisti partenopei, rappresentanti della storica Associazione Culturale Noi per Napoli, hanno lanciato e realizzato questo progetto televisivo già da qualche tempo, riscuotendo molti consensi,successo e partecipazione di grandi personaggi, sulle frequenze dell’emittente campana.

Il format, la cui peculiarità è la Lirica, incontra Arte, Cultura, Spettacolo, Società, Attualità, Imprenditoria... attraverso interviste, dibattiti mette in contatto i diversi aspetti, linguaggi, caratteristiche della immensa ricchezza del background sociale, artistico e culturale della città di Napoli e di tutte le implicazioni che esprime a livello nazionale ed internazionale attraverso la forma comunicativa della musica, del belcanto e dell’opera lirica per una sua costante e crescente rivalutazione ed attualizzazione.

L’Opera lirica costituisce la più grande sintesi di ogni arte, cultura, espressione, portatrice di una civiltà, tradizione e patrimonio immortali che non possono estinguersi nell’oblio!

Un patrimonio, quello rappresentato da musica e canto, che sensibilizza ed educa gli animi al bello, all’infinito, alla gentilezza, alla nobiltà, all’ascolto dei propri moti interiori ed aiuta ad esprimerli, a condividerli con il prossimo, educa al dialogo ed alla crescita individuale e collettiva, a superare gli egoismi ed a stabilire un ponte con la realtà circostante.

Gli artisti Olga De Maio e Luca Lupoli, ispirati e formatisi su questi valori e sulla base dei principi costitutivi della trentennale Associazione Culturale Noi per Napoli, fondata dalla sua Presidente Emerita Dott.ssa Emilia Gallo,infatti hanno voluto intenzionalmente assegnare al format, come a qualsivoglia attività ed evento da essi organizzato e realizzato, anche una finalità di solidarietà: in ogni trasmissione accolgono e diffondono gli appelli di quelle realtà che si prodigano per preparare i pasti da distribuire ai senzatetto della città di Napoli, affinché abbiano i generi alimentari di prima necessità, impegnandosi in prima persona come Associazione a fornire loro delle spese mensili con grande cuore, in particolare destinatari di quelle ultime, la fraternità di San Pietro ad Aram di Napoli che curano la zona della ferrovia.

Un piccolo segno tangibile quindi, di come arte, cultura, spettacolo, società attualità possano diventare strumenti ed attivatori di solidarietà e sensibilità, specialmente in questo momento così difficile.

Vi invitiamo pertanto a sostenere le iniziative dell’Associazione Noi per Napoli, dei due loro ideatori e realizzatori, Olga De Maio e Luca Lupoli ed a seguire sempre con attenzione la trasmissione Noi per Napoli Show il mercoledì sera sulle frequenze di Campania Felix tv 210,613,694 del digitale terrestre per nuove appassionanti puntate!





Per tenersi aggiornati sui prossimi progetti di Olga De Maio,Luca Lupoli e dell’Associazione Culturale Noi per Napoli ecco di seguito le loro pagine web e social: