Il mondo dell'intelligenza artificiale si prepara a un importante evento internazionale con la partecipazione della Cina al summit globale sull'Intelligenza Artificiale nel Regno Unito.

La Cina invierà il Vice Ministro della Scienza e della Tecnologia, Wu Zhaohui, a questo summit che riunirà rappresentanti di aziende di IA, leader politici ed esperti.

Questo incontro, previsto per il 1-2 novembre, avrà come obiettivo principale la discussione dei rischi connessi alla tecnologia dell'Intelligenza Artificiale e la ricerca di un consenso internazionale per lo sviluppo sicuro di questa tecnologia avanzata.

La partecipazione della Cina a questo summit rappresenta un segno di distensione nelle relazioni, in quanto il Regno Unito aveva esteso l'invito alla Cina dopo una visita del Ministro degli Esteri britannico James Cleverly a Pechino nel mese di agosto.

Questa visita è stata la prima di un segretario agli Esteri britannico in Cina negli ultimi cinque anni.

Dopo un periodo di tensioni nelle relazioni tra il Regno Unito e la Cina sotto l'ex Primo Ministro Boris Johnson, in cui Londra aveva limitato alcuni investimenti cinesi per motivi di sicurezza nazionale e aveva espresso preoccupazione per la repressione delle libertà a Hong Kong, entrambi i paesi sembrano ora interessati a migliorare i legami diplomatici.

Negli ultimi mesi, le visite di alti funzionari britannici e ex funzionari in Cina sono aumentate, con l'ex Primo Ministro Tony Blair che ha visitato Pechino questo mese e ha incontrato il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Questo avvicinamento sembra essere un tentativo di Pechino di stabilire rapporti più stretti con il Partito Laburista in vista delle prossime elezioni generali britanniche, previste verosimilmente per il prossimo anno.

La delegazione cinese al summit sarà composta da rappresentanti del Ministero degli Esteri cinese, aziende e istituzioni accademiche, tra cui l'Accademia delle Scienze cinese, Alibaba e Tencent. Tuttavia, fino ad ora, non ci sono stati commenti ufficiali da parte di queste organizzazioni o dal governo britannico sulla partecipazione cinese.

Wu Zhaohui è stato nominato Vice Ministro della Scienza e della Tecnologia nel dicembre 2022 e il suo ruolo è di fondamentale importanza nel contesto della riorganizzazione del Ministero, finalizzata ad allocare più risorse per ottenere importanti progressi scientifici e accelerare l'auto-sufficienza tecnologica.

Inizialmente, si era discusso se invitare direttamente il Presidente cinese Xi Jinping al summit.

Tuttavia, alla fine, è stata presa la decisione di coinvolgere funzionari cinesi di alto livello per evitare eventuali complicazioni. Questo dimostra l'importanza di coinvolgere la Cina in questa discussione globale sull'IA, nonostante le tensioni passate.

Come molti altri paesi nel mondo, la Cina è profondamente coinvolta nell'entusiasmo globale per l'IA generativa, amplificato dalla popolarità di ChatGPT dell'OpenAI l'anno scorso.

Attualmente, la Cina vanta almeno 130 grandi modelli di lingua lanciati da aziende come Alibaba e Tencent, rappresentando il 40% del totale globale, secondo il broker CLSA. Gli Stati Uniti si trovano appena dietro con il 50%.

La partecipazione cinese a questo summit è un passo importante verso una maggiore cooperazione internazionale nell'ambito dell'Intelligenza

Artificiale e rappresenta un'opportunità per discutere questioni cruciali come la sicurezza dell'IA e le implicazioni etiche.