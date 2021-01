Vittoria scaccia crisi quella del Milan in trasferta a Bologna, con la squadra di Pioli che si è imposta con il risultato 1-2.

I rossoneri vanno in vantaggio al 26' con Rebic che ribatte in rete un rigore parato da Skorupski a Ibrahimovic. Il rigore era stato concesso da Doveri per un fallo su Leao.

Anche la seconda rete, al 55', arriva su calcio di rigore, ma stavolta lo batte Kessie e la palla finisce direttamente in rete. Il secondo rigore è stato concesso per un fallo di mano da Soumaoro.

Il Bologna ha accorciato le distanze nella ripresa, all'81', con Poli che ha approfittato di una leggerezza di Theo Hernandez. Forcing del Bologna nel finale, ma il risultato non è cambiato.

Con la vittoria ottenuta alla prima giornata del girone di ritorno, il Milan si porta a 46 punti e consolida il primo posto nella classifica di Serie A. Il Bologna resta 13esimo a 20 punti.







Crediti immagine: Twitter @acmilan