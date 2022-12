Le ricchezze moderne non si misurano in termini di forzieri e di monete d'oro in cui navigarvi, come accade a Paperon de Paperoni, ma, per la maggior parte dei casi, nel valore di mercato delle azioni possedute con oscillazioni spesso significative. Per questo, la gente viene portata a dire ohhh sia quando i titoli crescono, sia quando i titoli crollano.

In questo periodo, si sta avverando il secondo caso. Questo è l'elenco dei principali ribassi di Wall Street nel 2022 che hanno portato i paperoni attuali ad essere un po' meno paperoni rispetto a quanto lo erano stati in precedenza.

Nel 2022 Elon Musk ha perso 132 miliardi di dollari a seguito del calo di valore del titolo Tesla, le cui vetture elettriche potrebbero risentire della concorrenza di quelle made in Cina.

Ma il "povero" Musk è in buona compagnia, con Jeff Bezos di Amazon che vede evaporare 84,1 miliardi con il calo di quasi il 50% dei titoli del colosso delle vendite al dettaglio.

Più o meno simile la perdita registrata da Mark Zuckerberg, maggior azionista di Meta, che ha visto calare il proprio patrimonio di 80,7 miliardi di dollari.

Anche la gallina dalle uova d'oro, Google, non crea più gli utili di una volta, tanto che si vocifera di possibili licenziamenti dopo l'ultima trimestrale, ed Alphabet (la capogruppo dell'impero) rende più poveri di quasi 90 miliardi di dollari Larry Page e Sergey Brin.

Anche Bill Gates ha visto calare la propria ricchezza di 28,7 miliardi, tanto che adesso è di "soli" 109 miliardi di dollari.

Più contenute, invece, le perdite Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, e Michael Dell di Dell Technologies, che hanno perso rispettivamente 16 e 7 miliardi.

E negli Stati Uniti non hanno neppure il Reddito di Cittadinanza!