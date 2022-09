Alla cerimonia che si è tenuta al St. James’s Palace, iniziata alle 11 in Italia, in cui Carlo è stato ufficialmente proclamato nuovo re con il nome di Carlo III hanno partecipato 200 membri del Privy Council, inclusi gli ex primi ministri Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair e John Major. Per espresso volere del nuovo re la cerimonia è stata per la prima volta nella storia trasmessa in diretta tv.

Penny Mordaunt, in qualità di Lord President del Privy Council, ha invitato i presenti a sottoscrivere la proclamazione. Il primo a firmare è stato il figlio e nuovo erede al trono, William.

"Nell’accettare le responsabilità mi sforzerò di seguire l’esempio che mi è stato dato [da sua madre, la regina Elisabetta] nel mantenere diritto e costituzione, e nel cercare pace e prosperità", ha detto il nuovo sovrano durante il discorso tenuto dopo la sua proclamazione.

"Mia madre ha dato un esempio di amore e servizio per tutta la vita. Il regno di mia madre non ha pari per durata, dedizione e devozione. … Sono profondamente consapevole dell'enorme eredità e dei grandi compiti e responsabilità che adesso mi sono stati trasferiti".

Carlo III è ora il nuovo sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth e come tale ha decretato come festivo il giorno in cui si terranno le esequie di Stato della regina Elisabetta, lunedì 19 settembre, anche se la data deve essere ancora confermata ufficialmente.