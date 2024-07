Venerdi 12 luglio a Loreto si terranno le finali regionali Marche di Sanremo Rock & Trend. Il contest si terrà in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle ore 21.00. Maurizio Socci condurrà la serata che vedrà come ospiti la cantautrice Mariella Nava e Fritz, cantautore emergente maceratese prodotto da Emilio Munda.

Moreno Pieroni, sindaco di Loreto: “Siamo lieti di ospitare per la seconda volta le finali di Sanremo Rock. Come amministrazione comunale abbiamo da sempre puntato nella valorizzazione dei giovani, anche rispetto alle espressioni artistiche e musicali. Questa manifestazione è un importante tassello che inseriamo con orgoglio nel nostro cartellone estivo, certi di poter offrire ai cittadini e anche ai tanti turisti della riviera una serata di grande qualità artistica e la bellezza di una competizione ispirata ai valori della musica come linguaggio universale.”

Francesca Carli, Assessore alla Cultura Comune di Loreto: "Sanremo Rock a Loreto è per noi una scommessa vinta: siamo alla seconda edizione delle finali regionali nella nostra città, un fatto che ci riempie di orgoglio perché ci qualifica sempre più come location idonea ad ospitare eventi musicali di alto livello e sempre più trasversali. Inoltre è grande la soddisfazione di poter creare un'opportunità per giovani musicisti e talenti che devono farsi conoscere e non trovano facilmente spazio. Sanremo Rock è una vetrina importantissima, un vero trampolino per Sanremo che per molti di loro partirà proprio da Loreto e questo non può che renderci felici.”

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi.

In sintesi: il meglio del rock italiano e internazionale!

