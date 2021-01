Con l'inizio ufficiale dell'Awards Season si delinea con maggior chiarezza la potenziale short list dei candidati ai prossimi Oscar. Per la categoria Miglior attrice non protagonista resta salda in vetta Amanda Seyfried per la sua prova nell'ultimo film di David Fincher, Mank con Gary Oldman.

Segue una grande caratterista del cinema asiatico, l’outsider Youn Yuh-jung, che potrebbe ottenere la prima nomination agli Oscar della sua carriera grazie alla sua apprezzata prova nel film sud-coreano rivelazione dell'anno, Minari di Lee Isaac Chung.

Senza dimenticare Olivia Colman per The Father, Glenn Close per Hillbilly Elegy e l'emergente attrice bulgara Maria Bakalova che ha sorpreso tutti per la sua spassosa interpretazione nel seguito del film Borat.