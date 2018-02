Vida Loca: il party urban più caliente il 24 febbraio torna al Nikita #Costez di Telgate (BG)

Non si ferma l'infinito tour di Vida Loca, one night che propone in alcuni dei top club italiani un mix vincente di reggaeton, hip hop, pop e dancehall. Più precisamente, Vida Loca il 24 febbraio torna a far scatenare a ritmo di urban il Nikita #Costez di Grumello del Monte / Telgate (BG). Il binomio Costez - Vida Loca è un successo assoluto da tempo.

In particolare al mixer del Costez sabato 24 febbraio ci sono Sty Fly e Giulia Alberti, accompagnati dagli MC di Vida Loca… ma la musica è solo una parte degli show Vida Loca. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: musica dal vivo, co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle diverse location che ospitano la festa. Chi vive uno show Vida Loca difficilmente non resta a bocca aperta.

Il suo sound e la sua atmosfera hot sono davvero coinvolgenti ed il successo di Vida Loca continua a crescere. Il motivo di questo successo, in fondo, non è così difficile da capire. Un party Vida Loca è uno vero show collettivo che prende vita in discoteca. Il ritmo è urban, ovvero mescola il meglio di hip hop, r'n'b, pop, reggaeton… E sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione, ma non sono mai i protagonisti assoluti degli eventi Vida Loca. Al centro di tutto c'è sempre il pubblico, unico punto di riferimento della squadra Vida Loca. Live show e performance di ballo si fondono col dj set creando un tutt'uno che colpisce. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location….

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (disco)

Info e prenotazioni: 3335227902

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)