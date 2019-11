Le previsioni di Novembre per la categoria Miglior attore per i prossimi Oscar cambiano leggermente rispetto a quelle redatte nei mesi precedenti, dato che nel mese di Novembre sono stati annunciati non solo i candidati degli Hollywood Critics Association Awards ma anche quelli dei Film Independent Spirit Awards consentendo di avere un quadro più chiaro sui potenziali candidati in corsa per una nomination.

In siffatto contesto nella categoria lead actor restano ben saldi nelle loro posizioni: Adam Driver per Marriage Story, Joaquin Phoenix per Joker e Antonio Banderas per Dolor y Gloria, ma scopriamo insieme quali sono gli altri potenziali nominati sulla base delle nomination e dei premi finora annunciati.