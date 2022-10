Un interessante articolo della World Health Organization 2022 pone l'accento sui rischi derivanti dal tabacco. Oltre che su cataratta e glaucoma l'attenzione è posta sulla degenerazione maculare della retina che colpirebbe anche i soggetti esposti al fumo passivo.

L’Oms ha sottolineato in uno studio che i fumatori possono sviluppare la degenerazione maculare legata all'età fino a 5,5 anni prima rispetto ai non fumatori. Questa patologia offusca la visione centrale rendendo difficile per chi ne è colpito svolgere attività quotidiane come leggere o guidare. Il documento è stato sviluppato dall'OMS, insieme all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e all'Università di Newcastle.

Il problema riguarda anche il fumo passivo. Le persone con convivono con i fumatori hanno infatti il doppio delle probabilità di sviluppare la degenerazione maculare legata all'età a causa del fumo passivo.

"Il fumo aumenta il rischio di sviluppare gravi patologie oculari e perdita permanente della vista. Smettere di fumare e sottoporsi a controlli oculistici regolari può aiutare a migliorare la salute degli occhi e prevenire la perdita della vista evitabile", ha affermato Jude Stern, responsabile della gestione della conoscenza, dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Viene posto in evidenza dall'OMS che anche che l'uso del tabacco aumenta il rischio di sviluppare la cataratta.

Una volta che si sviluppa la cataratta, l'unico modo per ripristinare la vista è la rimozione chirurgica e la sostituzione del cristallino opaco. Circa 94 milioni di persone in tutto il mondo hanno una compromissione della vista a distanza moderata o grave o cecità a causa della cataratta non trattata.

Rischi anche con gli aromi delle sigarette elettroniche che possono aumentare la produzione di radicali liberi, che danneggiano il DNA e possono portare alla cataratta.

L'uso di sigarette elettroniche può ridurre il flusso sanguigno agli occhi, alterare la funzione retinica e aumentare il rischio di sviluppare il cancro agli occhi.

"L'OMS esorta tutti a non usare tabacco e sigarette elettroniche per proteggere la propria salute generale, compresa la salute degli occhi",

ha affermato Vinayak Prasad, capo dell'unità No Tobacco presso l'Organizzazione mondiale della sanità.