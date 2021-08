Nelle prossime ore, da parte della Roma, sarà ufficializzato l'acquisto di Tammy Abraham, attaccante del Chelsea. La società giallorossa ne ha deciso l'ingaggio dopo la partenza di Edin Dzeko che da un paio di giorni è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter.

Per Abraham, il direttore sportivo Tiago Pinto ha fatto spendere alla sua società ben 45 milioni di euro, anche se il Chelsea si è tenuto un diritto di "recompra" di 80 milioni di euro, esercitabile solo dalla prossima estate e fino a giugno 2023.

La domanda, in questi casi, sorge spontanea, soprattutto in relazione ai soldi che comunque la Roma pagherà al Chelsea. Ma è sicuro Tiago Pinto che Abraham possa valere così tanto?

Nella scorsa stagione l'ex Chelsea ha giocato soprattutto entrando dalla panchina, con Lampard. Quando al Chelsea è arrivato Tuchel, Abraham il campo lo ha visto ancora meno... ed il Chelsea ha pure iniziato a fare risultati. Quante reti ha segnato? In Premier 6, in Champions 1, in FA Cup 4 e nella EFL Cup 2... 12 in totale, a cui si devono comunque aggiungere anche 6 assist.

Con statistiche simili i giocatori vengono valutati intorno ai 15 milioni, esagerando anche 20 o addirittura 25... ma 45 milioni sembra una cifra a dir poco insensata, e ancor di più per una società come la Roma pesantemente indebitata.

Pertanto, il rendimento di Abraham sarà sicuramente una delle tante curiosità che caratterizzeranno il prossimo campionato per capire se il suo acquisto possa esser stato un colpo di genio o l'ennesima follia da vendere ai tifosi per far creder loro che sia arrivato un piccolo Messi.