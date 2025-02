Dalle ultime sentenze che riguardano #ATAC, alle novità sulla #MetroA e #MetroB, fino ai progressi nella mobilità sostenibile con nuovi #bus ibridi: ecco le notizie più rilevanti della giornata.

#ATAC: il Consiglio di Stato condanna #RomaCapitale per la proroga del 2023

La sentenza ha dato ragione all’#AGCM, annullando la proroga dell’affidamento in house del trasporto pubblico locale, concessa dal Comune di #Roma da marzo a dicembre 2023. Quali saranno le conseguenze per il futuro del servizio?

#MetroA: malore fatale a bordo, linea interrotta per ore

Un tragico evento ha causato il blocco della #MetroA tra Battistini e Ottaviano, provocando forti disagi ai pendolari, con bus e navette sovraffollati.

#Scioperi: introdotti i #ServiziMinimi nei giorni festivi

Una svolta nella regolamentazione degli scioperi ferroviari: la Commissione ha stabilito che i #treni saranno garantiti nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00 nei giorni festivi.

#ReteBusPeriferica: Troiani mette in servizio altri 20 #MercedesCitaro Hybrid

La società capofila del Lotto 1 - Est completa la prima fase di rinnovo della #flotta, con l’arrivo di 20 autobus #ibridi a basso impatto ambientale. Un passo avanti per la mobilità sostenibile.

#MetroB: torna in servizio un ascensore a #Piramide

Dopo i collaudi di rito, un impianto fondamentale per l’accessibilità della #MetroB è stato riattivato alla stazione Piramide, migliorando la fruibilità del trasporto per tutti i viaggiatori.

