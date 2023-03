La Lazio vince il derby, e in classifica si porta a +5 dalla Roma. La squadra biancoceleste ha replicato il successo per 1-0 del derby dell'andata, quando allora la vittoria era stata siglata da Felipe Anderson. Questa volta, è stato Zaccagni a mettere la firma sul risultato, segnando il gol decisivo, favorito da un rimpallo, al minuto 65 con un preciso diagonale rasoterra che ha superato Rui Patricio, infilandolo sul lato opposto.

Prima di questo momento chiave, il portiere della Roma aveva respinto diversi tentativi della Lazio, che ha giocato in superiorità numerica dal 32' quando Ibanez ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un intervento in ritardo su Milinkovic-Savic. In undici contro undici, la partita era ancora in fase di studio, ma in superiorità numerica la Lazio ha preso il controllo del gioco e ha approfittato dell'uomo in più. Rui Patricio era riuscito a salvare il risultato su Luis Alberto e Pedro, ma su Zaccagni non è riuscito a compiere il miracolo.

Poco dopo, la Roma ha segnato un gol che sarebbe stato il pareggio, ma l'arbitro lo ha annullato per un fuorigioco di Smalling che era stato coinvolto nell'azione. A fine partita, Marusic e Cristante sono stati espulsi in un concitato post-gara che non poteva non far da cornice ad un derby.

Con questa vittoria, la Lazio si porta al secondo posto in classifica con 52 punti, mentre la Roma resta al quinto con 47 punti.

Così Sarri nel dopo partita:"Questo derby ci dà soddisfazione per i tre punti, ma non solo. È un regalo per il popolo laziale a cui teniamo tanto. Oggi lo stadio è stato uno spettacolo dall’inizio alla fine. Farli felici ci dà gusto.Nelle ultime cinque partite in campionato abbiamo raccolto tredici punti, quindi mi sento di dire che le critiche lasciano il tempo che trovano.Più si è nell’ambiente, più si sente il derby. È stata una delle poche volte nella mia carriera in cui ho fatto fatica a dormire.All’intervallo pensavo che uscisse Wijnaldum è invece sono passati al 5-3-1 perché Dybala avrebbe faticato davanti da solo. In ogni caso, la gara l’avevamo in mano già prima dell’espulsione.Stiamo trovando solidità rispetto allo scorso anni e quando si ha questo ti bastano un paio di episodi per vincere la partita.Questa è una vittoria del gruppo, tutti sono stati estremamente contenti. Ho spiegato a Lazzari e Pellegrini perché non sono entrati, mi hanno risposto che non c’era bisogno di spiegazioni. Ho deciso di non effettuare le sostituzioni perché un attimo prima è arrivato il gol".



Crediti immagine: twitter.com/sergeeej21/status/1637530961515520005