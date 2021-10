Brusco risveglio per l'Atalanta nei secondi 45 minuti della partita per il terzo turno di Champions League del Gruppo F contro il Manchester United, con l'undici bergamasco che dallo 0-2 a suo favore si è ritrovato sul 3-2.

La squadra di Gasperini si era portata in vantaggio con le reti di Mario Pasalic e Merih Demiral, ma dopo il gol dell'1-2 di Marcus Rashford a inizio ripresa, i "reds" hanno prima pareggiato a 15' dal termine con il centrale Harry Maguire e poi hanno completato la rimonta poco dopo con un colpo di testa di Ronaldo in anticipo su Palomino.

Nel Gruppo F lo United conduce con 6 punti seguito da Villareal e Atalanta con 4, mentre a 3 punti sono fermi da due turni gli svizzeri dello Young Boys.



Miglior sorte è toccata alla Juventus, che in trasferta alla Gazprom Arena ha battuto per 1-0 lo Zenit. I russi nel primo tempo hanno cercato il gol con un tiro di Claudinho fermato da Wojciech Szczęsny, mentre nella ripresa è stato i portiere dello Zenit, Stanislav Kritsyuk, a salvarsi di riflesso su un tiro di Weston McKennie su un suggerimento di Álvaro Morata.

Quando le due squadre sembravano ormai accontentarsi del pari, è stato il subentrato Dejan Kulusevski ad insaccare di testa un cross dalla sinistra di Mattia De Sciglio.

Grazie alla vittoria la Juventus conduce a punteggio pieno il Gruppo H con 9 punti, davanti al Chelsea con 6, seguito dallo Zenit con 3 e dal Malmo fermo a 0 punti.



Questa sera, in Europa League, la Lazio è impegnata in casa contro il Marsiglia (18:45) ed il Napoli affronterà allo stadio Maradona il Legia Warszawa (21:00), mentre per la Conference League la Roma affronterà in trasferta i norvegesi del Bodø/Glimt.