Quest’anno nella gara per la categoria Miglior attrice agli Oscar Emma Stone, per la sua performance nel film di Yorgos Lanthimos, Povere Creature!, è in leggero vantaggio sulla sua rivale, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Di conseguenza la tanto attesa sfida tra le due sembra ora evaporata non solo dopo la vittoria della Stone ai Critics Choice Awards, ma soprattutto con l’esclusione della Gladstone dai BAFTA.

A comporre la potenziale cinquina si fanno notare altre due performance plurinominate: quella di Carey Mulligan in Maestro di Bradley Cooper e quella di Margot Robbie in Barbie di Greta Gerwig.

Per quanto riguarda il 5° nome ci sono altre 3 attrici che potrebbero ottenere l’ambita candidatura.