Vida Loca, party urban in crescita verticale: 9 party dal 13 al 28 gennaio 2018 tra Riccione, Napoli, Modena, Torino, Bergamo, Padova, Varese

Ogni sabato, a gennaio 2018 (quindi il 13, il 20 ed il 27) Vida Loca, one night in crescita costante da tempo, fa scatenare Peter Pan, club simbolo del divertimento a Riccione e non solo. In un periodo dell'anno non certo facile per chi organizza party ed eventi, un periodo in cui il ricordo delle feste di fine ed inizio anno è ancora fresco ed un pensiero positivo sull'estate decisamente lontano... sarebbe normale notare un certo rallentamento. L'universo Vida Loca invece cresce. La musica degli eventi Vida Loca è un mix mette insieme pop, hip hop, r'n'b, reggaeton (...), che all'estero si chiama urban. Ed ogni party Vida Loca non è poi fatto solo di musica e di show che sanno mozzare il fiato: mescola infatti, dj set, live performance, effetti speciali (...).

Riassumendo, fa ciò che troppo spesso le serate in discoteca non fanno: stupisce.

Ecco perché Vida Loca continua a crescere. E propone ben 9 party in tutta Italia solo dal 13 al 28 gennaio. Oltre a quelli già citati al Peter Pan, il 13/1 la festa fa scatenare Padova (Extra Extra), il 20 si sposta a Napoli (Markett), il 21 è a Torino (Pick Up), il 26 è a Busto Arsizio in provincia di Varese (Shed), il 27 torna al #Costez di Grumello (BG), mentre il 28 è al Tremenda di Modena.

www.facebook.com/VidaLocaofficialparty/

www.instagram.com/vidalocaofficialtour/