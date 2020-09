Situazione stabile nel numero di nuovi contagi Covid in Italia. Sono stati 1.392 nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi, però, di 87.303, rispetto ai 55.862 del giorno prima, mentre il totale dei casi è salito a 300.897.

Anche in base al dato odierno tutte le regioni hanno registrato nuovi casi di contagio, seiquelle che hanno superato i 100: Lombardia (182), Veneto (119), Liguria (105), Lazio (238), Campania (156) e Sicilia (108).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 45.489 (ieri erano 44.079). Tra i positivi, 239 (7 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 2.604 (ieri 2.475) sono ricoverati con sintomi e 42.646 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 41.372).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 219.670 dai 218.703 di ieri. Oggi sono 14 i decessi, con il totale che sale a 35.738.