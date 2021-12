Saranno le Mercedes di Hamilton e Bottas le due vetture che domenica partiranno dalla prima fila del GP dell'Arabia Saudita sul velocissimo circuito di Gedda. 1:27.511 il tempo fatto segnare dal pilota inglese nel suo ultimo tentativo della Q3, poco più di un decimo il ritardo del finlandese dal compagno di squadra.

E Verstappen? Solo terzo. L'olandese della Red Bull, quando ormai stava per concludere il proprio tentativo con il miglior tempo nei primi due settori, è andato largo all'ultima curva e con la posteriore destra ha toccato il muro di protezione, tornando poi in mezzo alla pista con la macchina ferma, ma perlomeno non seriamente danneggiata... almeno a vista. Il rischio è che possa aver compromesso la scatola del cambio, il che, in caso di sostituzione, gli costerebbe un arretramento in griglia di cinque posizioni. E non bisogna neppure trascurare l'ipotesi che la scuderia, per non rischiare di compromettere la gara, decida di sostituire comunque il pezzo.

Ad affiancare Verstappen in griglia sarà Leclerc (Ferrari) che è riuscito ad agguantare un ottimo quarto tempo a poco più di mezzo secondo dal miglior tempo.

Solo quinta l'altra Red Bull di Perez che in terza fila avrà a fianco l'AlphaTauri di Pierre Gasly. A seguire, Norris (McLaren), Tsunoda (AlphaTauri), Ocon (Alpine) e Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) a cui il team italosvizzero ha deciso di non rinnovare il contratto per il prossimo anno... proprio quando stava andando così veloce come non mai prima d'ora.

"Ovviamente è terribile", ha commentato Verstappen. "E' stata una buona qualifica. Sapevo che il ritmo c'era... non capisco bene cosa sia successo. Il terzo posto è un po' deludente, ma la macchina è veloce e vediamo cosa possiamo fare in gara".

Queste, invece, le parole di Hamilton:"Siamo stati così veloci venerdì... ma per qualche motivo nelle prove di stamani e in qualifica mancava il ritmo e c'erano problemi con le gomme, quindi ottenere una doppietta oggi è stato un ottimo risultato".



Domenica la gara prenderà il via alle 18:30. La pista velocissima, oltre 250 Km/h di media, le curve cieche, la mancanza di vie di fuga fanno prevedere che il gran premio sarà comunque incerto e sicuramente appassionante fino alla fine.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1467192667532668931