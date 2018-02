Stelio all’Arciliuto per una serata fra poesia e musica

Appuntamento con Stelio il 23 febbraio, Roma Teatro Arciliuto, alle ore 21,00 per una serata fra poesia e musica. Al suo fianco La Compagnia Bella, ovvero due amici del precedente album: Primiano De Biase al pianoforte, tastiere e fisarmonica e Simone Talone feder alle percussioni. La serata vuole essere un omaggio alla tradizione cantautorale romana con i successi musicali dello stesso Stelio, come l’intramontabile Lella, e la grande tradizione poetica romana ripercorsa attraverso i sonetti di Giuseppe Gioachino Belli.

Avvocato per professione, cantautore per vocazione, Stelio Gicca Palli è noto ai più per aver firmato con Edoardo De Angelis Lella, celeberrima ballata su un femminicidio. Dopo il brillante esordio al fianco dell’amico Edoardo, compagno di banco oltre che di musica, Stelio ha virato bruscamente verso l’attività forense, pur senza smettere mai di scrivere e di fare musica. Con la piena maturità è tornato a raccimolare pensieri e versi e ha deciso di tornare a regalare canzoni al proprio pubblico con Corpi estranei – vol.I.