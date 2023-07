Moltissimi messaggi di cordoglio e una letterina speciale della sua amica Stella hanno accompagnato Lucky, mascotte della trasmissione “Dalla parte degli animali”, sul “ponte dell’arcobaleno”, che i nostri amici a quattro zampe attraversano quando ci lasciano.

Lucky, morto dopo rapidissima malattia, è stato uno dei cagnolini più amati della tv, simbolo del riscatto dei tanti meticci senza pedigree, senza età definita e senza speranze.

Raccolto per strada nel 2012 dall’on. Michela Vittoria Brambilla, Lucky è diventato a suo modo una star della tv, munito addirittura di Avatar cartoon, e in quella veste titolare di varie rubriche nella fortunatissima trasmissione della domenica, beniamino dei più piccoli, coccolato dai vip nelle occasioni istituzionali e negli studi televisivi frequentati come ospite. Simpatico com’era, non si è mai montato la testa.

Gli bastava dare e ricevere tanto amore, per essere felice e rendere felici gli amici umani. Commovente l’addio che gli ha riservato la piccola Stella, co-conduttrice della trasmissione: “in ogni momento mi giro per vedere se ci sei…perché ogni cosa mi parla di te… Ti voglio tanto bene Lucky. Buon ponte, amore mio”.







La lettera di Stella è visbile su Youtube alla pagina

youtu.be/WkGYVhTJbaM

e scaricabile da Google Drive all'indirizzo

drive.google.com/file/d/1qgHDdA5-BOAIouD_DkOxqXlfMs1p09lY/view?usp=sharing