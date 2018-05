Il nuovo album “NOCTURNE” di Remo Anzovino: "Tra Van Gogh e Picasso" giovedì sera in concerto alla Santeria Social Club di Milano

Remo Anzovino, fra i più affermati e innovativi esponenti della musica strumentale contemporanea, giovedì 3 maggio si esibirà in concerto alla Santeria Social Club di MILANO (Viale Toscana, 31 – ore 21.00) per presentare il suo ultimo album “Nocturne” (Sony Music).

Lo show sarà uno spettacolo multisensoriale, possibile, per delineare un racconto dei racconti, che potrebbe cambiare la vita.

Sogni di luce condivisi con il pubblico, in un mondo onirico emozionale, come solo una notte di passione può offrire. Una performance fantastica “pittorica” o "pittorica-musicale"; un distillato di autoritratti onirici misti a: “un'onirica identificazione melodrammatica” di teatro d'avanguardia, in cui i ricordi dell'infanzia sviluppano sensazioni ed emozioni condita da una nuova versione di teatro “musica-canzone”.

Per la prima volta l’artista eseguirà dal vivo "The Innocents", tema principale della colonna sonora del docu-film “Van Gogh tra il grano e il cielo” e "Vincent" di Hitler contro Picasso e gli altri-L’ossessione nazista per l’arte”.

I Film sono ancora in programmazione nelle sale per le quali è possibile informarsi al sito NEXO.

“Nocturne”, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming, oltre che in versione vinile (su doppio LP), è stato registrato tra Tokyo (JVC Victor Studio), Londra (Abbey Road), Parigi (Les Studios Saint Germain) e New York (Brooklyn Recording).

_©Angelo Antonio Messina