Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo la Giunta municipale ha riapprovato il progetto esecutivo aggiornato per la realizzazione d’una strada nell’area retrostante il campo sportivo comunale “Marco Salmeri”, ex “Grotta Polifemo”.

Il progetto, già approvato in Conferenza dei servizi nel 2015 da Soprintendenza e Demanio, risultava già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017.

L’intervento prevede la delimitazione della carreggiata con orlatura in pietrame calcareo, la realizzazione d’un impianto di illuminazione a led, raccolta acque meteoriche con caditoie stradali, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale di sicurezza sia orizzontale che verticale. L’importo complessivo dei lavori è di € 139.693,90.

“La realizzazione della strada – afferma Romagnolo – consentirà di eliminare il doppio senso di marcia nella via Grotta Polifemo per raggiungere il Tono, sgravando gli ingenti flussi di traffico gravanti nella zona San Papino soprattutto nella stagione estiva, in conformità alle previsioni del vigente Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)”.

“Diamo attuazione ad un impegno assunto in campagna elettorale – ha aggiunto il Sindaco Pippo Midili – e ora auspico che gli uffici definiscano in tempi stretti le procedure per l’appalto, tenuto conto che le somme sono anche immediatamente disponibili. L’obiettivo è ultimare i lavori prima della prossima stagione estiva”.

Più volte si sono fatti proclami sulla realizzazione di quell’importante arteria e l’auspicio di tutti i residenti della zona Tono è che possa essere giunto il momento propizio per il suo compimento, stando le condizioni precarie e penose in cui essa attualmente versa.