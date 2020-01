Assegnati i premi del sindacato dei montatori del sonoro, i cosiddetti Motion Picture Sound Editors Awards (MPSE) i cui verdetti sono molto attesi perchè solitamente anticipano i risultati degli Oscar nella categoria Miglior montaggio sonoro.

Quest'anno sono stati ben 5 i film che hanno conquistato almeno un premio in una delle categorie specifiche: i premi 3 (Jojo Rabbit, Rocketman, Parasite) che però non sono riusciti a conquistare la nomination all'Oscar in questa categoria e i due front-runners, 1917 e Ford v. Ferrari (Le Mans 66 - La Grande sfida) che hanno vinto i due premi chiave, rispettivamente il Best Sound Editing Dialogue ADR e il

Best Sound Editing Effects Foley. Di conseguenza sono loro i principali sfidanti per gli Oscars 2020.

Lo scorso anno Bohemian Rhapsody vinse l'Oscar in questa categoria dopo aver vinto ben 2 MPSE (Best Sound Editing Dialogue ADR, Best Sound Editing Music (Musical Feature).