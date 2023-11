Il panettone 100% legale al gusto di cannabis che rompe le regole.

Potrebbe essere considerato il panettone più “stupefacente” sul mercato, ma è assolutamente legale! Greenivery presenta il suo esclusivo Panettone Cannabis, Mandarino & Cioccolato Biondo, una sublime creazione gourmet che promette di rompere la monotonia delle tavole natalizie, mantenendo una ricetta completamente libera da thc, cbd e stupefacenti. Un dolce che unisce le generazioni unendo la tradizione del Natale con l’originalità della cannabis.

Se quest’anno a Natale volete davvero lasciare tutti a bocca aperta, portate con voi il Panettone alla Cannabis di Greenivery. L'assenza totale di sostanze stupefacenti rende questo dolce una scelta intrigante e curiosa per le festività, aggiungendo un tocco di novità al tradizionale scambio di dolci senza preoccupazioni legali o di salute.

Questo prodotto nasce dalla collaborazione tra la passione innovativa di Greenivery e l'esperienza artigianale del laboratorio Zenzero & Cannella, situato nel cuore della provincia di Como. Utilizzando esclusivamente i terpeni della cannabis per arricchire il sapore senza alterare la legittimità del prodotto, il Panettone Cannabis, Mandarino & Cioccolato Biondo si distingue per essere una vera e propria esperienza culinaria.

Disponibile online su www.greenivery.it questo panettone porta sulle vostre tavole un mix aromatico dove i terpeni della cannabis si fondono armoniosamente con il dolce mandarino candito e l'intenso cioccolato biondo. Il risultato? Un sapore unico che rispetta la tradizione del panettone artigianale, ma con un’emozionante esperienza sensoriale, che viene definita da chi lo prova “qualcosa che non si può descrivere a parole”.

Non perdete l'occasione di rendere il vostro Natale indimenticabile con Greenivery. Scoprite di più sul nostro Panettone Cannabis e unitevi a noi in questa rivoluzione del gusto natalizia. Può essere ordinato online direttamente sul sito ufficiale alla url https://www.greenivery.it/products/panettone-cannabis . Il panettone verrà spedito subito dopo esser stato preparato per garantirvi il massimo della freschezza e del sapore.