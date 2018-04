Pelledoca Milano: 30/04 Stop Working... ed il 19/5 Splash Summer Opening

L'1 Maggio è un giorno festivo, per cui lunedì 30 aprile chi è rimasto a Milano ha una serata in più per uscire e divertirsi fino a tardi. Ecco perché Pelledoca Milano ha pensato a chi ha lavorato non poco e ha tutto il diritto di divertirsi. Il 30 aprile l'evento è infatti Stop Working e prevede una cena con menu speciale a € 25 a persona tutto compreso. (Prosciutto e melone, Calamarata pomodorini e code di gamberoni, Tagliata di spada scamorza e pomodorini, Zucchine e melanzane grigliate, Acqua, una bottiglia di vino ogni 4 persone, caffè). Il party inizia alle 20.30 e da mezzanotte a tarda notte si balla con Peter K e la voce di Giancarlo Romano.

E che succede il 19 maggio? E' prevista l'inaugurazione estiva di Pelledoca Milano. Al mixer arriva Joe T Vannelli, top dj, produttore discografico e conduttore radiofonico specializzato in musica house ed elettronica... A questo evento, oltre ai dettagli già disponibili su Facebook verrà dedicato un comunicato specifico, ma era giusto anticipare la notizia, così tutti gli amanti della musica e del divertimento possono mettere la data in agenda.

Pelledoca Music & Restaurant

Viale Enrico Forlanini, 121 - Milano

027560225 | 3472499249 | 3481536345

