Mantenendo fede ancora una volta alle migliori aspettative della vigilia (come avviene ormai da anni alla "Milano Fashion Week" nelle giornate inaugurali), la "P&P Leisure Private Ltd" di Patricia Aleman e Prasanna Weerasooriya - prestigiosa "Company" internazionale specializzata nella promozione dell'Alta Moda e particolarmente rinomata (tra gli addetti ai lavori ed i "buyers" provenienti da ogni angolo del mondo) per le analoghe iniziative che da tempo organizza e promuove a Parigi, Londra, New York o Dubai - ha potuto nuovamente avvalersi di un diffuso interesse ed apprezzamento - presso gli operatori del settore e gli osservatori accreditati ai vari livelli - in occasione del "Rockstarr Fashion Show" che ha rappresentato uno degli eventi più attesi a Milano in quest'ultima "Settimana della Moda" svoltasi come da tradizione nelle primissime settimane d'autunno.

Organizzato con competenza e sapiente maestria - nel pomeriggio di giovedì 22 settembre 2022 - dall'inesauribile e dinamico imprenditore di origine asiatica Prasanna Weerasooriya in collaborazione con la professionale e competente Patricia Aleman, il "Rockstarr Fashion Show" (pianificato e gestito in un rapporto di autorevole "partnership" con l'omonima Società statunitense orientata a valorizzare "brand" e "designer" emergenti) è stato ospitato nelle lussuose Sale dell'hotel "Melia" in uno degli innovativi "fashion district" che da qualche anno stanno progressivamente attribuendo una rinnovata immagine al capoluogo lombardo nel suo porsi al centro dell'attenzione come riconosciuta e consolidata Capitale della Moda nel contesto internazionale.

Anche in questa occasione il "Rockstarr Fashion Show" ha scelto di dare spazio sia a celebri stilisti di condivisa fama e notorietà che a giovani e promettenti talenti meritevoli di promuovere le proprie creazioni in un primario evento nell'ambito della "Milano Fashion Week" con l'obiettivo di posizionarsi al meglio nel mercato della moda in una dimensione intercontinentale.

Tra gli stilisti che hanno avuto l'opportunità di presentare - in passerella all'Hotel "Melia " - le nuove collezioni di abbigliamento femminile per le prossime stagioni, ricordiamo:

Antonio Chavez

(Guatemala)

Pina Grasso

(Italia)

Dorina Rosca

("Waletty Design"/ Principato di Monaco)

David Starr

(Las Vegas /USA)

Renata Kliska

(Slovacchia)

Magalyn Kraft

(Belgio)

Suzanne Houston

(Florida / USA)

Makeda Veldman

(Olanda)

Lenceria Exclusiva

(Venezuela)

Cristina Adelaida Nichifor

(Romania)

"House of Birth"

(Olanda)

Miss Jasmine

(Francia)

Hodisan Florina

(Romania)

Romanova Anastassiya

(Kazakhstan)

Angela Fanigliulo

(Italia)

Justyna Linda

(Berlino, Germania)

Animatrice del "défilé", che ha vivacizzato e reso effervescente il "mood" collettivo nelle sontuose Sale del noto Hotel milanese, la brillante e simpaticissima conduttrice Irene Cinti (molto famosa negli ambienti della "movida" ambrosiana con il nome d'Arte di "Lady The Voice") che ha saputo coinvolgere attivamente il pubblico presente ed il folto "parterre" dei Vip invitati in qualità di ospiti di eccellenza: tra essi personalità di primo piano giunti per l'occasione a Milano da ogni latitudine (imprenditori di successo, attori e "celebrities" dello spettacolo o della Tv, esponenti dell'ambiente diplomatico, rappresentanti del mondo politico ed istituzionale, personaggi del "jet set" internazionale). Una presenza di particolare prestigio - in particolare - quella di Mr. Cheng, tra i più famosi imprenditori di Singapore.

Non sono mancati anche, quale gradevole intermezzo tra l'una o l'altra collezione presentata in passerella, momenti di spettacolo ed intrattenimento: originale ed insolita, ad esempio, la "performance" dal vivo della cantante piemontese Gianna Facta la quale - oltre ad esibirsi nell'interpretazione di alcuni brani del proprio repertorio - ha altresì còlto l'opportunità per promuovere (indissandolo) un abito della giovane stilista di origine russa Helen Romanova su indicazione del manager Angelo Rallo.

In definitiva, un grande evento che ha ulteriormente suggellato il ragguardevole "appeal" di cui Prasanna ed i suoi più stretti collaboratori si avvalgono meritatamente in virtù della professionalità con la quale da sempre dimostrano di saper organizzare eventi ad altissimo livello convogliando intorno a sé un'ampia rappresentanza di "fashion designer" provenienti da ogni continente. Il tutto nella splendida cornice di una "Milano Fashion Week" finalmente tornata a celebrare i fasti dei propri momenti migliori, con una grande affluenza di pubblico ed osservatori, relegando nell'alveo dei brutti ricordi il problematico biennio della pandemia e delle conseguenti restrizioni.

E lo stesso Prasanna Weerasooriya, a conclusione del "Rockstarr Fashion Show"/settembre 2022, ha voluto cordialmente ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nel suo "team" organizzativo garantendo all'evento un eccellente riscontro: "media partner", fotografi, lo staff del "Face Place Make Up" by "Pablo Academy" di Roma, Isabella Corrado Vogue Parrucchiere, il grande stilista DrUnni Krishnan (India), il "reporter" Tiziano Tescaro in rappresentanza di "Life Tv", la giornalista e stilista Irina Tirdea per l'emittente "Iris Tv".

Prasanna ha infine dato appuntamento ai presenti per la prossima "Settimana della Moda" femminile/febbraio 2023, preannunciando una nuova edizione in grande stile del "Rockstarr Fashion Show" nella quale saranno numerose ed imprevedibili le sorprese che stupiranno per originalità ed innovazione.