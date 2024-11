Il 22 dicembre, il comune di Pico si trasformerà in un magico villaggio natalizio, pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano vivere un Natale speciale. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con diverse associazioni locali, avrà luogo in Via Antonino Carnevale e Piazza Antonino Conti, due delle vie più caratteristiche del paese, che offriranno l’atmosfera perfetta per celebrare le festività.

A partire dalle 10:00, le strade del centro saranno animate da bancarelle che proporranno prelibatezze gastronomiche tipiche della tradizione locale e piatti natalizi, da gustare mentre si passeggia per il paese. Non mancheranno anche gli stand di artigianato, dove sarà possibile acquistare oggetti unici, ideali come regali o souvenir natalizi.

Durante tutta la giornata, la musica dal vivo accompagnerà i visitatori con canti natalizi e melodie festive, creando un'atmosfera ancora più magica. Per i bambini, sono previsti giochi e attività di animazione che garantiranno tanto divertimento.

Un'occasione imperdibile per vivere Pico in tutto il suo splendore, con una giornata che promette di unire la comunità, offrendo un'esperienza di festa, tradizione e allegria per tutta la famiglia.

Non perdere l'opportunità di vivere il Natale a Pico: un evento che promette di regalare emozioni, divertimento e un caloroso spirito natalizio!