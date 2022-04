Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, in una conferenza stampa tenuta dopo la sessione odierna del vertice Nato in cui si è parlato delle esigenze di difesa dell'Ucraina ha riassunto i temi discussi durante l'incontro dove hanno partecipato i ministri della Difesa di 40 Paesi, pertanto non solo i membri della Nato.

Base della discussione, gli aiuti militari e finanziari da inviare all'Ucraina per far fronte all'invasione russa. In tal senso, Austin ha sottolineato la svolta significativa della Germania che ha deciso di fornire a Kiev una quarantina di Gepard, dei mezzi corazzati con due cannoni, progettati per la difesa contro gli attacchi aerei. Insieme ai Gepard, la Germania fornirà anche assistenza per addestrarne i militari all'uso.

Finora i tedeschi si erano opposti all'invio di armi pesanti in Ucraina.

Austin, sulla possibilità che l'escalation nel confitto possa sfociare nell'utilizzo di armi non convenzionali, compreso il nucleare, il capo del Pentagono ha dichiarato che non è utile e pericoloso fare speculazioni al riguardo, invitando Vladimir Putin a ridurre l'escalation del conflitto

Austin ha poi ribadito che gli Stati Uniti si sono impegnati a fare tutto il possibile per assicurarsi che l'Ucraina sconfigga la Russia, precisando che "l'Ucraina crede realmente di poter vincere, così come tutti i Paesi che qui sono rappresentati".

Per il segretario alla Difesa, gli Usa "vogliono rendere più difficile per la Russia minacciare i suoi vicini".