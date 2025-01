Le nominations ai BAFTA hanno definito con maggior chiarezza la competizione per la Miglior attrice non protagonista agli Oscar. Due attrici, Zoe Saldana (Emilia Perez) e Ariana Grande (Wicked), spiccano per aver ottenuto candidature a tutti i principali premi di settore (key awards), con Saldana che ha anche conquistato il Golden Globe.

Isabella Rossellini (Conclave) ha visto rafforzare le sue possibilità, pur mancando la nomination ai SAG, mentre Felicity Jones (The Brutalist) sembra leggermente più indietro nonostante le candidature aI BAFTA e ai Golden Globe.

La vera sfida è prevedere il quinto nome della cinquina, dato che questa categoria spesso riserva sorprese. Esempi passati includono Marina de Tavira, Jessie Buckley e America Ferrera, nominate pur avendo ricevuto poche candidature ad altri premi.

Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl) sembra la favorita per il quinto posto, grazie alle nomination ai SAG e ai BAFTA. Questa combinazione di candidature è mancata a Margaret Qualley (The Substance), che ora rischia di essere esclusa nonostante il forte sostegno della critica americana.