Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, SCIENZiatE! 2020, il progetto realizzato da Doc Educational in collaborazione con The Science Zone, continua in piena sicurezza nella sua azione di divulgazione scientifica. Il mese di laboratori che hanno coinvolto 250 studenti e studentesse della Capitale si concluderà durante la Notte Europea dei Ricercatori alla Sapienza, proprio pochi giorni dopo l’elezione della prima rettrice donna della storia di questa Università, Antonella Polimeni. Oltre all’anteprima della mostra interattiva “SCIENZiatE!@Roma”, il 28 novembre sarà disponibile in diretta streaming sul sito de La Notte Europea dei Ricercatori la tavola rotonda “Raccontare le donne nella scienza”. L’evento vedrà la partecipazione di influenti scienziate e divulgatrici e sarà arricchito dalle incursioni teatrali de i Bugiardini.

Dopo il successo dei primi due eventi aperti al pubblico al Parco dei Romanisti, grazie anche alla partecipazione di artisti come la street artist Tiziana Rinaldi Giacometti e l’illustratore Fabbio, per chiudere la manifestazione, sabato 28 novembre alle ore 18 avrà luogo in diretta streaming la tavola rotonda “Raccontare le donne nella scienza”, un’occasione per parlare di scienza, di stereotipi e di progetti per promuovere la parità di genere nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) insieme a divulgatrici scientifiche e scienziate. Il tutto valorizzato dalla presenza della celebre compagnia di improvvisazione teatrale I Bugiardini, che interverrà a sorpresa con le sue imperdibili incursioni.

Interverranno Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi, scrittori e ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro; Roberta Fulci, matematica, redattrice di Radio3 Scienza e autrice di “Ragazze con i numeri”, Miriam Focaccia (Centro Ricerche Enrico Fermi) e Sandra Linguerri (UniBO), storiche della scienza, curatrici del progetto Scienza a Due Voci e del Dizionario Biografico delle Scienziate Italiane, Marta Tuninetti, Nastassja Cipriani e Edwige Pezzulli, divulgatrici scientifiche, autrici e fondatrici del progetto WeSTEAM. Modererà Claudia Fasolato di The Science Zone.

La mostra “SCIENZiatE!@Roma”, con la collaborazione del Polo Museale dell’Università Sapienza, sarà disponibile in anteprima online a partire dal 27 novembre, e sarà presentata in forma fisica, aperta al pubblico e con visite guidate per le scuole la prossima primavera, in occasione del workshop “Scienze Aperte” della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza. La mostra, progettata e realizzata insieme agli studenti e alle studentesse durante i laboratori di SCIENZiatE!, partirà dal racconto del lavoro e della vita di 5 tra le prime ricercatrici in discipline STEM di Roma: Emma Castelnuovo, Ginestra Giovene Amaldi, Irma Pierpaoli, Anna Foà e Filomena Nitti Bovet.

SCIENZiatE! 2020 è la seconda edizione del progetto di Doc Educational a cura di Claudia Fasolato e Nadia Di Mastropietro, con il supporto dell’Associazione di Divulgazione Scientifica The Science Zone. Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico EUREKA!ROMA2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale e in collaborazione con Siae.

Ospiti della Tavola Rotonda

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Hanno scritto insieme Tu non sei Dio (2016), Lezioni di Meraviglia (2017), La Società della Performance (2018) e Liberati della brava bambina (Harper Collins 2019). Conducono per Audible i podcast Scuola di Filosofie e Audible Club (primo club degli audiolibri italiano), e sono gli ideatori della Festa della Filosofia e della maratona online Prendiamola con Filosofia.

Roberta Fulci ha una laurea in matematica alla Sapienza e un dottorato in algebra a Bologna. Oggi è redattrice e conduttrice di Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di Rai - Radio3, e scrive su Il Tascabile. Ha collaborato con Zanichelli, Le Scienze, Bioversity International ed è autrice insieme a Vichi De Marchi di "Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate" (Editoriale Scienza). È anche online https://sites.google.com/view/robertafulci

Miriam Focaccia è ricercatrice presso il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche ‘Enrico Fermi’ di Roma. Ha un dottorato in Filosofia ed è una studiosa di Storia della scienza: si interessa soprattutto di Storia della medicina fra Settecento e Novecento e del rapporto donne e scienza. Ha curato il primo volume del Dizionario biografico delle scienziate italiane (secoli XVIII-XX) ed è coordinatrice redazionale del sito web Scienza a due voci.

Sandra Linguerri è professoressa associata in Storia della scienza e delle tecniche presso il Dipartimento di Filosofia e comunicazione dell’Università di Bologna e coordina il Progetto Storia della Fisica presso il Centro Studi e Ricerche ‘Enrico Fermi’. Si occupa di storia della scienza tra Ottocento e Novecento e di studi di genere. Ha curato il secondo volume del Dizionario biografico delle scienziate italiane (secoli XVIII-XX).

Marta Tuninetti, ingegnera ambientale, ricercatrice e lecturer al Politecnico di Torino (DIATI), fondatrice di WeSTEAM. È stata ricercatrice presso la University of Virginia e la University College London.

Nastassja Cipriani, matematica e fondatrice di WeSTEAM. Femminista, lavora attualmente come insegnante. Come ricercatrice ha studiato la relazione tra scienza e genere dal punto di vista filosofico - analizzando il ruolo delle donne nel processo di produzione del sapere - e dal punto di vista sociologico - indagando la discriminazione delle donne nel mondo accademico.

Edwige Pezzulli, astrofisica, divulgatrice scientifica, fondatrice di WeSTEAM. Autrice di laboratori didattici, conferenze, workshop e curatrice di progetti scientifici. Collabora, tra gli altri, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la RAI, come autrice e conduttrice di Superquark+.

I Bugiardini sono una compagnia stabile di teatro, nata a Roma nel 2008, con un particolare interesse verso il teatro di improvvisazione. Si sono formati, oltre che in Italia, presso il Loose Moose Theatre di Calgary (C) e il Second City di Chicago (US). Costantemente attivi nei campi della produzione, della formazione e della ricerca tra le loro principali produzioni figurano B.L.U.E. - il Musical completamente improvvisato, presente nelle ultime stagioni su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi di tutta Italia; e Shhh. An improvised Silent Movie, con il quale hanno partecipato per quattro volte al Fringe Festival di Edimburgo (UK), ricevendo anche un Sell Out Show nel 2016. Collaborano con Enti e Aziende nella realizzazione di eventi e percorsi di formazione; hanno sviluppato una particolare affinità con le realtà attive nel campo della divulgazione scientifica. Tra gli Enti con cui collaborano o hanno collaborato in passato figurano infatti FrascatiScienza, Explora - il Museo dei Bambini di Roma e formaScienza.