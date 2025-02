La scuola è un crocevia di connessioni, un punto d’incontro tra istituzioni, aziende e comunità educante, dove si costruisce il futuro dell’istruzione. Con questa visione a DIDACTA 2025, Gruppo Spaggiari Parma presenta Fuori Classe, uno spazio pensato per favorire il dialogo e l’innovazione nel mondo scolastico.

Fuori Classe è una rassegna di eventi che offre aggiornamento, ispirazione, confronto e strumenti concreti a dirigenti scolastici, DSGA, docenti, personale amministrativo e ATA, studenti e famiglie. Uno spazio di dialogo aperto anche al mondo esterno, dove aziende e istituzioni possono incontrare la comunità educante per esplorare nuove sinergie e sviluppare soluzioni che rispondano alle esigenze della scuola di oggi e di domani.

Nell’arena di Gruppo Spaggiari Parma (Stand J19 – Padiglione Spadolini, Piano Terra), esperti qualificati e ospiti d’eccezione approfondiranno i temi più attuali per la scuola, dall’inclusione scolastica al ruolo dello sport e del benessere nell’apprendimento e nella prevenzione della dispersione scolastica. Spazio anche alla digitalizzazione e all’innovazione, con MyTools, l’evoluzione di ClasseViva che trasforma il registro elettronico in una piattaforma che integra servizi per il supporto scolastico e la crescita degli studenti. Nel palinsesto di Fuori Classe sono previsti anche interventi sulla gestione delle competenze, delle biblioteche e dei dati sensibili. Inoltre, verranno esplorate nuove opportunità per l’orientamento e i percorsi PCTO, con le piattaforme proprietarie WonderWhat? e Scuola.net che connettono scuole e imprese. Per offrire a docenti e dirigenti strumenti concreti per affrontare le sfide della scuola di domani, si parlerà dei vantaggi del Doppio Diploma, di sicurezza digitale, educazione finanziaria e dell’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica.

I partner e gli ospiti d’eccezione per una scuola sempre più connessa

Fuori Classe sarà anche il palcoscenico di progetti concreti che stanno trasformando il panorama educativo, realizzati da Gruppo Spaggiari Parma in collaborazione con partner strategici come Poste Italiane, Aboca Museum, WindTre, Sport e Salute e iYES.

Inoltre, nel corso della rassegna interverranno voci autorevoli del mondo della scuola, dello sport e della cultura che testimonieranno come l’innovazione prenda forma attraverso persone, idee e storie capaci di ispirare. Tra gli ospiti, Teresa Zompetti, Direttore Sostenibilità e Scuola presso Sport e Salute, che illustrerà le iniziative volte a potenziare la cultura sportiva in tutti i gradi di istruzione. Carolina Tironi, presidente di Itaca Scs e formatrice per l’Associazione Italiana Dislessia, approfondirà il ruolo degli strumenti compensativi per favorire un apprendimento più equo e accessibile. Antonella Di Bartolo, dirigente dell’Istituto Comprensivo Sperone-Pertini di Palermo, porterà la sua esperienza nella lotta contro la dispersione scolastica, mentre Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Morano di Caivano, racconterà il suo impegno per trasformare la scuola in un'opportunità di riscatto per i giovani delle periferie. A sottolineare il valore formativo dello sport, Stefano Maniscalco, campione di karate, parlerà di come la disciplina sportiva possa essere un potente strumento di inclusione e motivazione per le nuove generazioni. Andrea Lucchetta, icona della pallavolo italiana, esplorerà il legame tra alimentazione, sport e capacità cognitive, offrendo spunti su come il benessere fisico possa influenzare l'apprendimento.

Innovare la scuola per costruire il futuro

“La sintesi tra tradizione e innovazione è la chiave della nostra solidità” – afferma Pier Paolo Avanzi, Presidente di Gruppo Spaggiari Parma. “Abbiamo radici profonde nel mondo della scuola e un impegno costante nel trasformare l’educazione attraverso soluzioni digitali all’avanguardia. La tecnologia deve essere un abilitatore di nuove opportunità per studenti, famiglie e tutta la comunità educante”. E Fuori Classe racchiude in sé la visione della scuola come ecosistema aperto e interconnesso, luogo in cui educazione, impresa e società dialogano per creare valore attraverso una didattica sempre più accessibile, personalizzata e sostenibile.

“La scuola deve essere uno spazio di crescita, sperimentazione e connessione – prosegue Avanzi. Operiamo affinché la scuola sia il luogo in cui si progetta il futuro, non solo lo si immagina”. Da quasi un secolo, infatti, Gruppo Spaggiari Parma è al fianco delle scuole italiane per accompagnarle nella digitalizzazione e nella dematerializzazione, riducendo l’impatto ambientale, migliorando l’accessibilità e rendendo più efficienti i processi didattici e amministrativi. DIDACTA 2025 sarà l’occasione per scoprire come Gruppo Spaggiari Parma sta già pensando al futuro dell’esperienza scolastica, attraverso strumenti che semplificano la gestione, connettono studenti e docenti con il mondo del lavoro e della formazione, valorizzando il potenziale delle nuove generazioni. Un modello educativo che integra tecnologia, formazione e sostenibilità, mettendo al centro la crescita delle persone e delle comunità.

Maggiori dettagli e form per accreditarsi ai singoli eventi di Fuori Classe, fruibili anche in streaming, sono disponibili al seguente link: https://eventi.spaggiari.eu/didacta