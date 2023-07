Dopo aver sfiorato la candidatura lo scorso anno per Nope, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema ci riprova e punta all’Oscar per Oppenheimer, sull'onda del consenso della critica americana per essere riuscito a potenziare la visione di Nolan con un’esecuzione tecnica mozzafiato. Per Hoyte van Hoytema sarebbe la sua seconda nomination agli Oscar dopo quella ottenuta nel 2018 per Dunkirk.

Non resta che aspettare l'inizio dell'Awards Season per scoprire se riuscirà a mantenere la sua leadership, dato che quest'anno tra i suoi potenziali rivali troviamo Rodrigo Pieto per Killers of the Flower Moon e Greig Fraser per Dune: Parte II (se la Warner rispetta la data del 2023) insieme ad altri 5 direttori della fotografia considerati favoriti per una nomination agli Oscar.