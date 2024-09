Dopo anni trascorsi ai vertici di istituzioni finanziarie globali come Goldman Sachs e HSBC, Marzio Perrelli ha messo la sua esperienza al servizio del mondo dei media e dello sport. Dal 2018 è al timone della macchina di Sky Sport, da cui gestisce la negoziazione dei diritti televisivi e la produzione sportiva, oltre alla parte editoriale che anch’essa riporta a lui.



Marzio Perrelli: il percorso in Sky

Dalla finanza internazionale ai vertici della televisione sportiva, Marzio Perrelli è protagonista di quella che si può definire una carriera poliedrica ed unica nel suo genere. Per anni in Goldman Sachs, dal 2018 è Executive Vice President di Sky Italia ed è Responsabile di Sky Sport. Innovazione e visione strategica le parole chiave della sua gestione: oltre a supervisionare i team editoriali e di produzione, si occupa dell’intero portafoglio dei diritti sportivi. In questi anni la sua esperienza in operazioni complesse e nell'analisi di mercato ha contribuito a rafforzare la posizione della testata nel panorama televisivo, portando l'azienda a ottenere numerosi successi nella trasmissione di eventi sportivi di primo piano.



Gli anni di Marzio Perrelli nella finanza internazionale

Prima di approdare al settore media, Marzio Perrelli ha costruito una solida carriera nella finanza internazionale. Dopo aver studiato al Liceo Francese Chateaubriand di Roma e conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università LUISS, entra nel 1993 in Goldman Sachs a New York, distinguendosi come unico italiano selezionato per il programma di formazione per analisti nella divisione Fixed Income, Commodities, and Currencies. Successivamente si trasferisce a Londra, lavorando su una vasta gamma di prodotti finanziari per clienti istituzionali europei. Nel 2001 torna in Italia come CEO e Head of Global Markets per Goldman Sachs Milan, per poi diventare CEO di HSBC Bank Plc Italy, dove ha consolidato la leadership della banca nell'Export Finance e nei mercati globali.