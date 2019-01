Per il Fondo Monetario Internazionale la Spagna è più ricca dell'Italia

Gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani, scrive il Financial Times. Questo è un segnale incoraggiante per il rilancio economico della Spagna, ma è una notizia preoccupante per l'Italia, la terza economia della zona euro, caduta in uno stallo politico.

Nel 2017, infatti, secondo i dati diffusi dal FMI questa settimana, il Prodotto Interno Lordo pro capite in Spagna ha superato quello dell'Italia, sulla base del confronto dei singoli Paesi in funzione della loro "parità del potere d'acquisto".

Il FMI prevede inoltre che la Spagna sarà più ricca del 7% rispetto all'Italia nei prossimi cinque anni. Un decennio fa, l'Italia era più ricca del 10% secondo lo stesso criterio.

I dati e le previsioni mostrano i destini diversi per due dei Paesi nell'eurozona tra i più colpiti dalla crisi economica dell'ultimo decennio: mentre la Spagna ha una delle economie in più rapida crescita nell'UE, l'Italia è invece agli ultimi posti nella stessa clsifica.

Entro il 2023, anche alcuni paesi dell'ex URSS, come la Slovacchia e la Repubblica Ceca, dovrebbero superare l'Italia in questa classifica, sempre secondo le previsioni del FMI.

Secondo il Financial Times, a causare questa stagnazione, una delle ragioni principali è la crescente divisione politica in Italia, con l'elettorato che ha perso fiducia nella capacità dei partiti tradizionali di creare posti di lavoro e crescita economica.