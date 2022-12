Giovedì 22 dicembre a Torino presso il Palazzo Civico (Sala Colonne) alle ore 10 si terrà la presentazione alla stampa del videomapping “Torino città dinamica”, l’installazione artistica audiovideo che ogni sera al calare della luce illuminerà una parete di Piazza San Carlo.

Il Comune di Torino, in collaborazione con 24 ORE Cultura e Fondazione per la cultura Torino, e con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Fondazione CRT regala alla città un video percorso narrativo in concomitanza delle festività natalizie.

Ogni sera da venerdì 23 dicembre all'8 gennaio 2023 dalle ore 18:00 Piazza San Carlo si illuminerà dei capolavori pittorici dell'arte torinese, dal Risorgimento al Futurismo. Progetto creativo a cura di Karmachina.

