Quaranta ragazzi provenienti da Grecia, Croazia, Romania, Turchia, Polonia e naturalmente Italia, ospiti in Sicilia dell’associazione messinese “The Cave”, sono stati nella città di Milazzo.

Il gruppo è impegnato nella implementazione dello scambio giovanile “Building a Sustainable Future: Inspiring the Next Generation”, approvato e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+.

I giovani per una settimana hanno avuto l’opportunità di condividere e acquisire nuove conoscenze sul tema della sostenibilità ambientale, adottando quelli, che vengono definiti dall'Unione Europea “metodi di educazione non formale”, basati sul “learning by doing”.

A Milazzo hanno visitato il Castello e i luoghi più caratteristici, incontrando poi il Sindaco Pippo Midili e l’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Coppolino, illustrando le progettualità, che hanno realizzato per migliorare la vivibilità sul pianeta prendendocene più cura.