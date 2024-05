È finita in parità, senza reti, la partita tra Torino e Bologna, che ha dato il via alla 34.a giornata di Serie A. Sotto una pioggia incessante, nonostante l'impegno nel portare a casa il punteggio pieno, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare un gol.

Il Bologna ci ha provato con un diagonale di Zirkzee al quarto d'ora, ma il tiro è terminato fuori dallo specchio. Il Torino ha risposto due minuti dopo con una doppia occasione, con Sanabria che di testa ha colpito la traversa e Zapata che ha cercato di segnare su una respinta d'istinto di Skorupski. Il primo tempo si è concluso con un tiro da fuori area di Aebischer, che è finito a lato del palo sulla destra, difeso da Milinkovic-Savic.

Nella ripresa, Aebischer ha nuovamente provato da fuori area, ma il suo tiro ha colpito la traversa. Al 67', la palla gol più nitida della partita: Ilic si è trovato libero in area e ha calciato di sinistro, ma il portiere del Bologna ha effettuato una super parata, deviando con una mano. Verso la fine, il ritmo è calato e nonostante gli inserimenti degli altri attaccanti a disposizione (Pellegri e Lazaro da una parte, Castro, Orsolini e Odgaard dall'altra), il risultato non si è sbloccato.

In classifica il Bologna, nonostante il pari, continua a coltivare il sogno Champions, mentre il Torino si posiziona al decimo posto e conferma la sua predisposizione per gli 0-0 (9, nessuno ha collezionato più pareggi senza gol nei cinque maggiori campionati europei).

Soddisfatto Thiago Motta della prova dei suoi: "Io amo questi ragazzi, oggi un'altra prova fantastica contro una squadra molto difficile da affrontare, abbiamo lottato e combattuto, era quello che volevamo fare per competere contro di loro in casa. Altre squadre qui hanno sofferto tantissimo o hanno perso. C'era da giocare così, i ragazzi hanno dimostrato che sono pronti a tutto e hanno grande coraggio. Sono soddisfatto della prestazione e del punto preso. ... Abbiamo fatto qualcosa di storico arrivando dopo 22 anni in Europa, merito di tutti, dal presidente a tutta la dirigenza che danno sempre il massimo per aiutare, ma soprattutto è merito dei ragazzi che hanno già fatto qualcosa di straordinario, ma mancano tre partite per finire questa maratona, vogliamo provare fino in fondo ad arrivare in Champions League".





Crediti immagine: twitter.com/Bolognafc1909/status/1786506457074061818/photo/1