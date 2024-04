Situata nella Dalmazia centrale, la città di Šibenik è poco distante dai bellissimi parchi nazionali croati ed è ricca di un patrimonio storico e culturale unico nel suo genere, Šibenik ha vissuto negli ultimi anni una notevole crescita turistica, soprattutto grazie ad un approccio sostenibile al turismo, fu inoltre fra le prime città ad avere una rete di illuminazione elettrica pubblica. E’ una delle poche città al mondo che può vantare due monumenti inseriti nel patrimonio culturale dell’Unesco: la cattedrale di San Giacomo (sv. Jakov) del XV secolo (1431-1535) e la fortezza marittima di San Nicola (sv. Nikola), si tratta di una delle città più belle e rappresentative, non solo della Croazia bensì di tutto il Mediterraneo. La cattedrale di San Giacomo testimonia i notevoli scambi nel campo delle arti monumentali tra l'Italia settentrionale, la Dalmazia e la Toscana, è costruita interamente in pietra, per la volta e la cupola sono state utilizzate tecniche costruttive uniche, testimoniando la riuscita fusione di arte gotica e rinascimentale. La città viene menzionata per la prima volta in una lettera del 1066 del re Petar Krešimir IV, pertanto è la città croata più antica dell’Adriatico. Il complesso delle sue fortificazioni, costituito da quattro fortezze, è di straordinaria bellezza e rappresenta il legame tra il patrimonio culturale della città e la sua particolare conformazione urbana inserita nella natura circostante. La città di Šibenik, insieme a Dubrovnik e Split, fu scelta per il set di tre episodi della serie televisiva Game of Thrones. Sulla fortezza di San Giovanni è stata girata la scena dei combattimenti nella città di “Meereen”. A Šibenik ogni anno si svolgono circa trecento manifestazioni culturali e ludiche. Tra queste spicca, ormai dal lontano 1958, il Festival internazionale del bambino. Nei giorni del Festival Šibenik diventa luogo di incontri emozionanti, tra poeti e bambini, un cinema all’aperto viene allestito sulle antiche gradinate e nelle piazze della città, il suo centro storico con le piazze, le strade e le scalinate di pietra è un palcoscenico naturale, con laboratori di giornalismo, scultura, fumetti, film e riprese video, architettura e costruzione, poesia, pittura, teatro di burattini, musica e danza. Šibenik è stata scelta lo scorso anno per la promozione del cinema italiano all’estero e la promozione della cultura italiana nel mondo in occasione del progetto "Italia Experience" in Croazia, cofinanziato dal Ministero della Cultura e realizzato da Giffoni Film Festival, oltre 500 ragazzi sono stati protagonisti delle varie attività. Ha dichiarato il sindaco di Šibenik, Željko Burić: «Oltre all’offerta di sole e mare, la città ha puntato sullo sviluppo di un’offerta turistica pensata per tutto l’anno, attraendo così più visitatori, attraverso i numerosi eventi culturali, artistici e gastronomici organizzati in tutta la città e offrendo così un’esperienza indimenticabile con l’emozione della natura incontaminata di tutta la regione». Sul bellissimo palcoscenico all’aperto della fortezza di San Michele (sv. Mihovil), ogni anno si svolgono una trentina di eventi musicali: concerti rock e di musica classica, balletti e spettacoli lirici. Šibenik ha sempre mostrato la sua inclinazione alla musica, alla canzone e all’espressione scenica, il teatro locale è stato inaugurato nel 1870 ed è uno tra i più antichi della Croazia.

Isole e parchi naturali da sogno !

Nei dintorni si possono ammirare due dei Parchi Nazionali più incantevoli. Le isole sono 220, si estendono dal capo Ploče fino all'isolotto Grujica vicino a Prosika. Tante le baie e le spiagge nascoste e pittoresche dove ognuno può trovare la propria pace e tranquillità, disturbati solo dal rumore del mare e dal canto dei grilli.

L’isola d’oro di Zlarin

L’isola di Zlarin per la sua bellezza nei tempi antichi veniva chiamata “Isola d’oro”. Un piccolo gioiello tutto da esplorare con la natura incontaminata, l’isola è la prima dell’arcipelago all’ingresso del canale di Sant’Antonio, lungo le misteriose mura della fortezza di San Nicola. Si raggiunge solo in barca con il collegamento giornaliero da Šibenik. Ci sono diverse strade per gli appassionati di ciclismo ed è interdetta alle automobili. Sull’isola è operante un laboratorio artigianale per la lavorazione del corallo, in cui si realizzano gioielli rigorosamente fatti a mano.

Isola privata di Obonjan

Al largo della costa di Šibenik si trova l’isola privata di Obonjan, di soli 56 ettari, una delle poche isole adriatiche disabitate con il paradiso del glamping luxury, che è il soggiorno nella natura a metà tra il rustico e l’esotico, come una camera d’albergo di charme, ma sotto le stelle. L’Obonjan Island Resort con tende Glamping Lodge o moderne e spaziose case mobili Island Home e tende O-tent circondate da una foresta di pini per i veri amanti della natura e per un’esperienza autentica per il relax e lo svago. L’isola è circondata da un mare turchese e cristallino, con diverse spiagge. Nel cuore del resort è situata una piscina all'aperto con acqua di mare con terrazze e lettini. L’isola è il luogo ideale per le famiglie con bambini e amici a quattro zampe dove si può esplorare la natura o semplicemente per ricongiungersi con essa.

La gemma nascosta di Žirje

Più distante dalla costa Žirje, un’un’isola minuscola dove il tempo sembra essersi fermato, si trova davanti all’passaggio meridionale delle Kornati, isole di origine carsica, con una costa rocciosa caratterizzata da imponenti falesie, promontori e grotte dai mille anfratti. L’isola un tempo era ricoperta da un fitto bosco di querce, da cui il nome, ora uliveti e vigneti secolari consentono tranquille passeggiate fra gli effluvi dei fichi, carrubi e rosmarino. Bellissime calette sono inserite nella costa frastagliata, è perfetta per gli appassionati della vela e della pesca. Un traghetto collega Žirje più volte al giorno alla terraferma.

Il paradiso del Parco Nazionale delle Kornati

Ogni immagine delle Kornati resta impressa nella mente per tutta la vita, il magico cielo stellato, il silenzio e la quiete della natura con il mare limpido e cristallino. Le isole sono rocciose e aride dove pastori e pescatori di Murter costruirono case in pietra da utilizzare come alloggio stagionale. Molte di queste abitazioni, con un pannello solare e la doccia all’aperto, sono ora disponibili per una vacanza rispettosa dell’ambiente. Lontano dai rumori e dalle spiagge affollate si può sentire il fascino del turismo alla Robinson, con il proprio lungomare e posto barca, per godersi la pace e la tranquillità, i profumi della natura vicino al mare e per ascoltare la voce del mare.

Harry di Prisco

