Le nostre previsioni per gli Oscar 2021 per quanto riguarda la categoria Miglior attrice non protagonista cambiano leggermente rispetto ai mesi precedenti, non solo per via di alcuni inaspettati slittamenti sul piano della distribuzione ma anche in relazione ad alcune uscite che hanno spinto i critici americani a ridimensionare i loro giudizi.

In siffatto contesto troviamo tra le favorite di novembre nella categoria supporter Amanda Seyfried che grazie al suo ruolo nel biopic di David Fincher, Mank con Gary Oldman, potrebbe ottenere la prima nomination della sua carriera. Retrocede di una posizione, ma resta sempre stabile nella cinquina la 7 volte candidata agli Oscar Glenn Close, la cui trasformazione fisica nel film di Ron Howard, Hillbilly Elegy ha lasciato letteralmente il segno. In terza posizione troviamo la "regina" Olivia Colman che per la sua vivida interpretazione nel film The Father potrebbe conquistare la sua seconda nomination all'Oscar dopo averlo vinto 2019 come protagonista nel film di Yorgos Lanthimos, La Favorita.