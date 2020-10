Silvia in radio con il singolo “Cadrà una lacrima”, brano uscito per l’etichetta discografica Rosso Al Tramonto e già disponibile in tutti i digital store. Una ballad intensa che racconta la storia di una ragazza, che, se va qualcosa storto, mette le mani sul suo pianoforte e viaggia nel suo mondo magico, in cui non c’è spazio per la cattiveria, l’ipocrisia e la falsità che molto spesso dominano il nostro, di mondo. E’ la storia di una ragazza che ama anche piangere, perché è giusto così, la vita è anche questo, e non sempre ci avvisa. Le cose brutte arrivano senza che noi lo chiediamo.

Parla anche di una ragazza innamorata dell’amore, -perché di una cosa sono sempre stata sicura: affrontare la vita amando è la cosa più bella che si possa fare. Cadrà una lacrima” è una canzone scritta sulla base di una mia esperienza personale, è la storia di un primo bacio che però non ha segnato l’inizio di nulla, ma una fine, ma al contempo la storia di una ragazza innamorata dell’amore, dell’amore in tutte le sue forme, perché anche se a volte crediamo il contrario, la vita è sempre una favola e noi ne siamo i protagonisti. Proprio per questo motivo la frase finale è “resta una favola”. Cadrà una lacrima è la cosa che più mi rende fiera di me, racchiude tutta me stessa, ed è per questo che ho deciso che gran parte delle riprese dovessero essere al pianoforte. Perché questa sono io. Una ragazza che si apre al mondo, forte e timorosa, con i giorni sì e i giorni no, con la voglia di strafare e la paura di sbagliare, che si chiude in cameretta con le cuffiette nelle orecchie e che quando ascolta una canzone si emoziona, perché la musica emoziona. E spero di riuscire ad emozionare anche io con questo brano-.

Lei è Silvia Fabiano,18 anni e frequenta il quinto anno del liceo scientifico a Legnano. Quando non studia, nella vita, suona il pianoforte e canta. La musica ha da sempre fatto parte della sua vita.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=HUCPGbzRYdU

Instagram: @silviaafabiano